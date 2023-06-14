Akademisyen maaşlarının artırılması için kanun teklifi

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, akademisyen maaşlarının iyileştirilmesi ve yargı çalışanlarının hak kaybı yaşamaması amacıyla kanun teklifi verdi.

Meclis Başkanlığı’na verilen teklifin kabul edilmesi halinde Antalya, Ankara, İstanbul gibi illerde 18 bin 827 lira maaş alan bir araştırma görevlisi 31 bin 070 lira, 21 bin 180 lira maaş alan Dr. Öğretim Üyesi ise 37 bin 760 lira maaş alacak.

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Memur ve emekli maaşlarının düzenlenmesini içeren değişiklik gündemdeyken dışında tutulan akademik kadrolara dikkat çeken Uğur Poyraz; kalkınmış, ‘demokratik ve lider ülke Türkiye hedefinde’ yükseköğretim kurumlarından beklenen katkıyı sağlayabilmelerinin ancak akademisyenliğin cazip bir meslek haline getirilmesi ile mümkün olduğunu kaydetti.

Üniversitelerin özellikle son on yıllık sürede bundan tamamen uzaklaştırıldığını belirten Poyraz, “Bu kanun teklifi ile ülkemiz bilimsel faaliyetlerinin arttırılması ve akademisyenliğin yeniden cazip bir meslek haline getirilmesi için üniversite ödeneğinin, akademik personelin ek göstergelerinin ve makam tazminatlarının ve akademik teşvik ödeneğinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini öngörüyoruz. Maalesef ülkemizdeki ağır ekonomik koşullar göz önüne alındığında akademisyenlerimizin; bilimsel çalışma yapmaktan ziyade ay sonunu getirebilmek ve hayatlarını idame ettirebilmek gibi temel sorunlarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Kanun teklifimizde ayrıca yargı camiasındaki önemli bir eşitsizlikle ilgili de düzenleme yer alıyor. Birinci sınıf hâkim savcıların kazanılmış haklarına rağmen mevcut durumda var olan eşitsizliğin ortadan kaldırılacak bir düzenleme öneriyoruz” dedi.

Poyraz’ın sunduğu teklifin ayrıntılarında ise şunlara yer verildi:

“Geliştirme ödeneğine ilişkin düzenlememizle tüm öğretim üyelerinin maaşlarında unvan ve kıdemleriyle orantılı olarak denge sağlanmaktadır. Özellikle Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir gibi illerde görev yapmakta olan akademisyenlerin maaşlarında artışın yanı sıra akademik teşvik ödentisi iki katına çıkarılmaktadır. Sunmuş olduğumuz kanun teklifinin yasalaşması durumunda örneğin Antalya’da yeni atanmış akademik teşvik ödemesi almayan, idari görevi olmayan bekar ve çocuksuz bir profesör, Haziran 2023’te 29 bin 168 lira maaş alırken, teklifimizin kanunlaşması halinde 50 bin 475 lira maaş alacaktır. Yine aynı şekilde 24 bin 804 TL maaş alan doçent; 45 bin 545 lira, 21.180 lira maaş alan Dr. Öğretim Üyesi; 37 bin 760 lira, 18 bin 827 lira maaş alan bir araştırma görevlisi ise 31 bin 070 lira maaş alacaktır.”