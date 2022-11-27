Ak kaşlı kiraz kuşu ve çalıkuşu çıvgını Aras Kuş Cenneti’nde ilk kez halkalandı

Türkiye’nin önemli kuş araştırma merkezlerinden Iğdır’daki Aras Kuş Cenneti’nde bu yıl 5 bin 125 kuş halkalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde bu yılki halkalama çalışmaları tamamlandı. Havaların soğuması ve göçün tamamlanmasıyla kuş yakalama ağları toplanan merkezde, son kuş da halkalanıp doğal ortamına salındı. Bu yıl halkalananlarla birlikte bölgede, 16 yıldır yürütülen çalışmalarla 313 türden 170 bine yakın kuş, takip altına alındı.

Çalıkuşu çıvgını. Fotoğraf: ebird.org

Merkezin istasyon sorumlusu Kayahan Ağırkaya, merkezdeki araştırmaların kuş bilimi açısından çok önemli olduğunu söyledi. Sonbahar sezonunun tamamlanmasıyla bu yılki çalışmaların son bulduğunu anlattı: “Bu sezon 110 türden toplam 5 bin 125 kuş halkaladık. Yine çok önemli kuş türleri yakaladık. Bunlardan ikisi istasyonumuzda ilk kez halkalandı. Biri ak kaşlı kiraz kuşu, diğeriyse çalıkuşu çıvgınıydı. Her ikisi de Türkiye’de pek fazla görülmeyen, zaman zaman rastlantısal olarak gözlemlenebilen kuş türlerindendi.”

Ak kaşlı kiraz kuşu. Fotoğraf: AA

Farklı türlerden birçok kuşun bu sezonda halkalandığını ve takibe alındığını vurgulayan Ağırkaya,

birçoğuna hem halka hem de uydu vericisi taktıklarını, 2006’dan beri sürdürülen çalışmalarda 313 kuş türü gözlemlediklerini söyledi: ”Türkiye’de bugüne kadar gözlemlenmiş kuş türü sayısı 497. Bu 313 sayısı da Türkiye’deki kuşların önemli bir kısmını oluşturuyor. Aras Vadisi pek çok habitatı birlikte barındıran bir alan, bu yüzden de çok sayıda kuşa ve genel anlamda yaban hayatına ev sahipliği yapıyor.”

Gönüllü araştırmacılardan Gül Tutar da, “Kuşlarda çeşitli ölçümler yapılıyor. Kanat, kuyruk, karın bölgesindeki yağ ölçümü yapılıyor ve bu göçe ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Sonra halkası, lisanslı bir halkacı tarafından takılıyor ve kuş doğal ortamına hızlı bir şekilde geri salınıyor” ifadelerini kullandı.