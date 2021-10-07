Kırmızı listedeki bozkır delicesi uydu takip cihazıyla izleniyor

Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan ve göç ederken binlerce kilometre yol kat eden ‘bozkır delicesi’ türü kuşlar Iğdır’daki Aras Kuş Cenneti’nde yakalanıp halka ve uydu takip cihazı takılarak izleniyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre KuzeyDoğa Derneği’nce sürdürülen halkalama ve araştırma çalışmaları kapsamında kurulan ağlar sayesinde 12 bozkır delicesi yakalandı. Kuşlar, Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyündeki Aras Kuş Halkalama İstasyonu’nda, Türk kuş gözlemcilerince yapılan araştırma, inceleme ve halkalama çalışmasının ardından uydu takip cihazı takılarak doğaya salındı.

KuzeyDoğa Derneği Başkanı ve Koç ile ABD’deki Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, yakalanan bu kuşların Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin kırmızı listesinde olduğunu söyledi.

Türkiye’de ilk

Iğdır ve Aras Kuş Cenneti’nin konumları itibariyle kuş bilimi açısından önemine işaret eden Şekercioğlu şöyle konuştu:

“Koruma altında olan bozkır delicelerinin bazı bireyleri her sene on binlerce kilometre yol katediyor. Aras Kuş Cenneti’nde konaklayıp, beslenip, dinlenip göçlerine devam ediyorlar. Dünyanın en güzel ve sayıları hızla azalan kuş türlerinden biri. Soyu tehlikeye çok açık olan bu kuş azalan bozkır türlerinden birisidir. Bozkır delicesi Aras Kuş Cenneti’nin de en önemli türlerinden. Türkiye’de bir tek burada halkalanıyor ve aynı zamanda dünyada da en çok halkalandığı yer de bu istasyon.”

Türkiye’de ilk kez bozkır delicelerini uydu vericileriyle takip ettiklerini söyleyen Şekercioğlu, “Muazzam göçleri var. Yazın Orta Asya’ya hatta neredeyse Sibirya’ya kadar uzanan üreme alanlarına gidiyorlar, daha sonra göç zamanında hem ilkbahar hem de sonbaharda Iğdır’dan geçerek Orta Afrika’ya, Doğu Afrika’ya gidip kışı geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.