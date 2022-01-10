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Yaramazlara biraz batar!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanları zam istiyor

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda çalışan 26 bin işçinin maaşının asgari ücretin altında kaldığını belirterek zam istedi.

Fotoğraf: Facebook/ozsaglikis.org

Yazılı açıklama yayınlayan Sert, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’yla (TÜHİS) yeni dönem için toplu iş sözleşmesi müzakeresinin sürdüğünü belirtti.


Sert, masaya sundukları taleplerini revize ettiklerini ifade ederek enflasyon ve asgari ücret artışından etkilenen üyelerinin ‘insan onuruna yaraşır bir ücrete ve haklara ulaşması için’ çalıştıklarını kaydetti.

Sözleşme görüşmelerinden mesafe kat edildiğini vurgulayan sendika başkanı, “Salgın döneminde canlarını dişlerine takarak karantinalı nöbetlerle günlerce, haftalarca ailelerinden uzakta görev yapan sosyal hizmet çalışanlarımızın mağdur edilmeyeceğine inanıyoruz” ifadesini kullandı.

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