Aile hekimliğinden, Noel kutlaması yerine ‘kanser teşhisi’ mesajı

Britanya’da bir aile hekimliği, Noel kutlaması yerine kanser teşhisi mesajı gönderdi. Mesajı alanlar, tıp merkezine ulaşamadı. Bir saat sonra ise “Mutlu Noeller” mesajı yerine, yanlışlıkla gönderildiği bildirildi.

Askerin Polikliniği, soruları yanıtsız bıraktı.

BBC’nin haberine göre, Britanya’nın Doncaster şehrinde Askerin Polikliniği, 23 Aralık’ta, kayıtlı yaklaşık 8 bin kişiye mesaj attı: “Metastaz görülen agresif bir kansere yakalandınız.” Mesajla birlikte, ölümcül bir hastalığa yakalananların ulaşabileceği bazı sosyal yardımlara kayıt yaptırmaları için bir de link gönderildi. Tıp merkezinden bir saat sonra gönderilen mesajda ise hata yaptıklarını, aslında “Mutlu Noeller” mesajı atmak istediklerini aktardılar.

‘Kimseye ulaşamadım’

O sırada, girdiği testlerin sonuçlarını bekleyen Sarah Hargreaves, alışveriş yaptığı sırada mesajı görünce çöktüğünü söyledi: “Tıp merkezini aradım, ancak kimseye ulaşamadım.”

Kanser mesajından bir saat sonra özür mesajı geldi.

Mesajı annesiyle beraber alan Carl Chegwin de, nereden çıktığını anlamadığı bu mesajı görünce şoke olduğunu anlattı: “Bunun korkunç bir şaka olup olmadığını düşündüm. Doktora çok sık gitmiyorum, ancak birden kanser olduğumu öğreniyorum. Sonra durup sigara içtiğimi, o yüzden olabileceğini düşündüm. Noel’den sadece birkaç gün önce onca insana ölümcül bir kansere yakalandıklarını söylediler, bunu yapamazlar.”

Chegwin, eğer bu mesajın gönderilmesi gereken bir hasta varsa, o kişinin daha kötü durumda olabileceğini de ekledi: “Düşünsenize önce size kanser olduğunuzu, sonra bunun bir Noel mesajı olduğunu, sonra da ‘Pardon, aslında size atmak istemiştik’ diyorlar.”

Aile hekimliği yanıt vermedi

BBC’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir kadın ise ailesindeki birkaç kişinin göğüslerinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili birtakım testlere girdiğini, o yüzden çok endişelendiğini söyledi.

Aile hekimliğine yakın yaşadığı için binaya uğradığını, en az altı kişinin de panik içinde polikliniğin önünde beklediğini belirtti.

Aile hekimliği BBC’nin sorularına yanıt vermedi.