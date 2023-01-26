Türkiye, AİHM’e şikayette zirveye çıktı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması nedeniyle Avrupa Konseyi’nden çıkarılmasından sonra Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) hakkında en fazla başvuru yapılan ülke oldu.

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2022 yıllık raporunu açıklayan AİHM, Türkiye hakkındaki dava sayısının bu yıl 20 bin 100’e yükseldiğini bildirdi. VOA Türkçe’den Hilmi Hacaloğlu’nun haberine göre bu davaların yarısında çoğu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklama, yargılama ve kamudan ihraç edilmelerden oluşuyor.

Türkiye’yi, yılın ilk üç ayında açılan 16 bin 750 davayla Rusya, 10 bin 400 davayla Ukrayna, 4 bin 800 davayla Romanya ve 3 bin 500 davayla İtalya takip ediyor. Bu ülkeler hakkındaki davalar AİHM’in iş yükünün yüzde 74’ünü oluşturuyor.

Hakkında hiçbir şikayet bulunmayan tek ülke Liechtenstein olurken Andorra hakkında beş, İrlanda Cumhuriyeti hakkında 10, Monako hakkında 13 ve Lüksemburg hakkında 14 dava açıldı.

Mahkemedeki toplam dosya sayısıysa 74 bin 650.