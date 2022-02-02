AİHM’e başvuru süresi dört aya indi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru için öngörülen altı aylık süre, dünden (1 Şubat 2022) itibaren dört aya indirildi.

Avrupa Konseyi’ne üye 47 devlet tarafından kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) değiştiren 15 numaralı protokol, 1 Ağustos 2021’de yürürlüğe girmişti.

Ek protokoldeki, “Mahkemeye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren dört aylık bir süre içinde başvurulabilir” hükmünün altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Bu zaman sınırı, 1 Şubat 2022 veya sonrasında, iç hukuktaki nihai karara ilişkin başvurular için geçerli olacak.

İç hukuktaki kesin karar, 1 Şubat 2022’den önce verilmişse, bu karara dayanarak yapılacak başvuru dört aylık süreye değil altı aylık süreye tabi olacak.