AİHM ‘helal kesim’ yasağını inanç özgürlüğüne aykırı bulmadı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ‘helal kesim’ olarak adlandırılan, hayvanların uyutulmadan kesilmesini yasaklayan düzenlemelerin, inanç özgürlüğüne aykırı olmadığına hükmetti.
Belçika’nın Hollandaca konuşulan Flaman bölgesi ile Fransızca konuşulan Valon bölgesi, 2019’da hayvan refahı düzenlemeleri kapsamında uyutulmadan hayvan kesimini yasaklamıştı.
Ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumuna bağlı kişi ve kuruluşlar, Belçika Anayasa Mahkemesi, ‘helal kesim’ yasağının anayasaya aykırı olmadığına karar verince AİHM’e başvurmuştu.
BBC Türkçe’nin haberine göre mahkeme Belçikalı Müslüman ve Yahudi kuruluşları öncülüğünde açılan davayı bugün karara bağladı.
AİHM heyeti, oybirliğiyle, Belçika’da uygulanan helal kesim yasağının Avrupa yasalarına ve sözleşmelere aykırı olmadığına karar verdi.
Mahkemeye göre, helal kesim yasağı, inanç özgürlüğünü kısıtlamıyor ve ayrımcılık içermiyor.
AİHM kararında, bayıltmadan kesim yapılmasını yasaklayan düzenlemelerin, hayvanların refahı açısından büyük önem taşıdığı vurgulanarak “Toplum, hayvanların çektiği acılara giderek daha fazla önem veriyor ve yasak da bununla uyumlu” dendi.