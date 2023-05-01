Ahşap bilgisayar için ilk adım

İsveç’teki Wallenberg Ahşap Bilim Merkezi’nde, dünyanın ilk ahşap transistörü geliştirildi.

Fotoğraf: Linköping Üniversitesi



Üç santimetre genişliğinde ve bir Hertz’den daha düşük hızda anahtarlama yapan ahşap transistörün, karmaşık elektronik cihazlar için uygun olmasa da, ahşaba entegre edilmiş güneş pilleri, bataryalar veya sensörler gibi bileşenler için bir açma/kapama anahtarı olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

Transistörler; bilgisayarların, radyo ve televizyonların, güç kaynaklarının ve diğer elektronik cihazların temel bileşenlerinden biri. Elektronik devrelerde sinyalleri yükseltmek, filtrelemek ve anahtarlama (açma/kapama) işlemlerinde kullanılır.

Ağaçtan yeni malzeme üretme amacıyla çalışan Wallenberg Ahşap Bilim Merkezi araştırmacıları ahşap transistörü oluşturmak için balsa ağacı ve iletken bir polimer olan ‘PEDOT:PSS’ kullanarak ahşabın yapısal stabilite, gözeneklilik ve verimli su ve besin taşıma gibi doğal özelliklerinden yararlandı.