Ahmet Yaşaroğlu: Demek ki ‘vatansever’ olmak halkın gırtlağına çökmek gerekiyormuş

Ekonomiden sorumlu bakan Nebati, muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’nun KKM eleştirilerine karşı şunları söylüyor: “Finansal istikrarı ve finansal güveni zedeleyici türden spekülatif açıklamaları her bakımdan vatanseverlikten uzaktır.” Kılıçdaroğlu’nun ne söylediği, seçimi kazanırlarsa ne yapacağı bir tarafa, Bakan Nebati’nin şu vatanseverlik anlayışı üzerine biraz durmak gerekiyor. (…)

Demek ki “vatansever” olmak için para babalarını, onların kasalarını ve cüzdanlarını doldurmak, ülkenin servetini emperyalist devletlere peşkeş çekmek, dış borç ve faizleri düzenli ödemek için içeride halkın gırtlağına çökmek, ülkenin işçi ve emekçisini aşırı emek sömürüsüne tabi tutsunlar diye yabancı ve yerli tekellere sunacak koşulları yaratmak, itiraz eden işçi ve emekçilere karşı iktidar güçlerini seferber etmek gerekiyor.

Ahmet Yaşaroğlu’nun yazısı