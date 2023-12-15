Ahmet Ümit ‘arkeolog üye’ beratıyla ödüllendirildi

Yazar Ahmet Ümit, ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’ adlı romanıyla Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden ‘arkeolog üye’ beratı aldı.

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Ümit romanında Pergamon arkeolojisi, UNESCO Dünya Mirası Alanları, Bergama/Pergamon ve Berlin arasındaki kültürel mirası anlatıyor. Aynı zamanda Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihini de ele alıyor.

Ümit’e beratını Almanya Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Felix Pirson takdim etti.

Daha önce de Türk Eski Çağ Enstitüsü tarafından ‘Patasana’ ve ‘Ninata’nın Bileziği’ adlı eserleriyle arkeolog beratıyla ödüllendirilen Ümit şöyle konuştu:

“Bir edebiyatçı olarak bilim insanları tarafından ödüllendirmek benim için çok büyük bir onur. Umarım zengin tarihimize ve muhteşem arkeolojik alanlarımıza daha fazla sahip çıkarız. Çünkü geçmişine sahip çıkmayanlar, bugünlerine de sahip çıkamaz.”