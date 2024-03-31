Ahmet Türk: Rusya'dan seçmen taşıdılar

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayı Ahmet Türk “Farklı yerlerden hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar” dedi.

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Türk, Mardin’in Savur ve Dargeçit ilçelerine seçmen olarak taşınan asker ve polislerin toplu bir şekilde oy kullandığı iddiası üzerine seçimleri takip etmek için Fransa’dan gelen bir heyetle birlikte Savur ilçesine gitti.

Mezopotamya Haber Ajansı‘nın aktardığına göre Fransız heyetin okullara girmesine polisler engel oldu. Heyet ile polisler ve DEM Partililer arasında tartışma oldu.

Türk olay yerinden şu açıklamayı yaptı:

* Bu ülkede daha önce halkın iradesi ipotek altına alındı. Askeri, polisi buralara taşıyarak, Savur’a, Dargeçit’e taşıyarak halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar. O kadar enteresan bir şey ki, 125’inci sokak, burada 250 seçmen yazılmış. Hiçbiri Stewrêli (Savurlu) değil. 250 seçmenin yazıldığı sokakta bir tek kadın yok. Bu şunu gösteriyor ki orada ne aile var ne Stewrêli var. Ama Yozgat’tan Çorum’dan farklı yerlerden hatta Rusya’dan insanları buraya taşıyarak adeta halkın iradesini çalmaya çalışıyorlar.

* Bugün polis ve asker, iktidarın polis ve askeri durumuna gelmiş. Oysaki devletin asker ve polisinin bu şekilde kullanılması, aslında Türkiye’nin demokrasi açısından Türkiye’nin geleceği açısından çok büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Polisler ve askerler de bu iktidarın polisi ve askeri olmadığını göstermeli, devletin askeri ve polisi olduğunu göstermeli, ispatlamalıdır. Buradan çağrı yapıyoruz, sizler eğer güvenlik görevlisi iseniz, sizlerin güvenliği sağlamakla görevli olduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Birilerinin iktidarı için birilerinin seçilmesi için gerçekten tavır koyarsanız, kendi mesleğinize kendi durumunuza ihanet etmiş olursunuz.