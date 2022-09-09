Ahmet Taşgetiren: Yunanistan, ‘Bir gece ansızın’ dilini propaganda olarak kullanıyor

“İzmir’i unutma….”

Yani “Hani senin askerlerini denize dökmüştük ya…”

Bu sözler Yunanistan’ı korkutmak amacıyla söylenmişse, Yunanistan bundan korkmaz, çünkü bu işin savaşa kadar uzanmayacağını bilirler. Yalnız Yunanistan bu sözleri alır ve dünyaya, özellikle de Batı dünyasına, belki bize göre çok daha sıkı-fıkı ilişkileri olan Arap dünyasına “İşte gördünüz Türkiye’nin dilini, işte biz bu tehdit dilinden rahatsızız” diye propaganda yaparlar.

Etkili olur mu?

Kesinlikle….

Son Türk – Yunan geriliminde dünyanın herhangi bir yerinden Türkiye’yi destekleyen bir açıklama geldi mi? En ılımlısı “Bu gerilimi durdurun”dan ibaret kaldı. Amerika’nın dili de, AB’nin dili de Yunanistan’ı koruyucu muhtevada oldu.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı