Ahmet Taşgetiren: Şu anda iktidar mücadelesinde bir ‘masa heyecanı’ yok

Sanki şöyle bir projelendirme söz konusu: Her parti çalışsın, kendi ırmağını büyütsün, sonra bu ırmaklar Masa mecrasında buluşsun.

Ne zaman?

Ortak mecrada buluşmanın takvimi ne?

Bu sorunun diğer ayağında “Ortak aday kim ve ne zaman açıklanacak?” sorusunun bulunduğunu herkes biliyor. Bütün siyasi mahfillerin ortak sorusu bu çünkü.

İktidar Masa’nın bu sorununun, bir zaaf alanı olduğunu düşünüyor ve oradan zorluyor. Bunun yanında da yeniden iktidar olacağından emin bir görüntü vermek için hamleler yapıyor.

Belli ki Masa ortak adayı belirlemiş olsa, onunla birlikte meydanlarda milletin huzuruna birlikte çıkma imkânı olacak. Toplum ete – kemiğe bürünmüş bir ortak irade görecek.

Yine çok belli: Şu anda iktidar mücadelesinde bir “Masa heyecanı” yok. Kamuoyuna CHP’nin iç sancıları yansıyor. İyi Parti’de bir heyecan var. Muhafazakâr üniteler, iktidara yönelik eleştiri ile kendi konumlarını savunma hattında dolaşıyor. Masa henüz odalarda… Oda müzakere demek. İktidar iddiası ise, müzakerelerin aşılıp, “İddia”nın millet huzuruna çıkarılması ile mümkün.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı