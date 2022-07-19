Ahmet Taşgetiren: Patlama başladı

Patlama başladı.

Sedat Peker’le birlikte pek çok problemli konuda adı geçen ancak öteden beri Ak Parti tabanının nabzını tuttuğu var sayılan Ak Parti MKYK üyesi Metin Külünk patladı. Yeni Şafak, belki başka gerekçeleri de ihtiva eden bir problemi ifşa etti. Bir eski Ak Parti milletvekili 15 Temmuz raporunun nasıl hasıraltı edildiğini anlattı.

Bunlar, iktidar cenahındaki sancının tipik ürünleri. İfade edilenler yine de süzülenler. Sancının gerçek boyutları kamuoyuna yansıdığında savunma cenahının işi gerçekten sıkıntılı olacak.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı