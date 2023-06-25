Ahmet Taşgetiren: Paramiliter güç hüsranı

Putin’in Suriye, Libya gibi ülkelerde kullandığı, Ukrayna’da savaşa soktuğu silahlı milis güç Wagner Putin’i devirmek için harekete geçti.

Amerika gibi bir ülkede Trump yanlılarının Meclis’i basmaya kalkışması neyse, Rusya’da Putin’e karşı silahlı ayaklanma da odur. Dev cüsseli ama bir o kadar kırılgan yapılar değil mi?

Rüzgâr ekerseniz fırtına biçiyorsunuz. Bizdeki cuntalaşmalar da asker bünyesindeki çarpık oluşumlardır. (Bkz. 15 Temmuz, vs…) Elinde silah olan adamın, kümeleşip, Cemil Çiçek’in ifadesiyle kayıt – dışı biçimde güç odağı haline gelmesi her ülke için tehlikelidir. Bugün kullanıyor gözüktüğünüz yapılar yarın ülkenin başına bela olabiliyor. Bakalım Ukrayna’da bocalayan Putin’in, ülke içindeki demir yumruğu Wagner’i çökertebilecek mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı