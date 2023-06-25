Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Paramiliter güç hüsranı

Putin’in Suriye, Libya gibi ülkelerde kullandığı, Ukrayna’da savaşa soktuğu silahlı milis güç Wagner Putin’i devirmek için harekete geçti.

Amerika gibi bir ülkede Trump yanlılarının Meclis’i basmaya kalkışması neyse, Rusya’da Putin’e karşı silahlı ayaklanma da odur. Dev cüsseli ama bir o kadar kırılgan yapılar değil mi?


Rüzgâr ekerseniz fırtına biçiyorsunuz. Bizdeki cuntalaşmalar da asker bünyesindeki çarpık oluşumlardır. (Bkz. 15 Temmuz, vs…) Elinde silah olan adamın, kümeleşip, Cemil Çiçek’in ifadesiyle kayıt – dışı biçimde güç odağı haline gelmesi her ülke için tehlikelidir. Bugün kullanıyor gözüktüğünüz yapılar yarın ülkenin başına bela olabiliyor. Bakalım Ukrayna’da bocalayan Putin’in, ülke içindeki demir yumruğu Wagner’i çökertebilecek mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı

SON HABERLER

Dünya, ‘Turkey’den vazgeçememiş

‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ isminin kullanılması talebi birçok ülkede karşılık görmedi. Bunlar arasında ABD, Rusya, Katar gibi ülkeler var.

İstanbul’da metro seferlerine ‘Onur Yürüyüşü’ düzenlemesi

İstanbul’daki LGBTİ+ Onur Haftası etkinlikleri nedeniyle bazı metro hatları kapatılacak. Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın işletmeye kapalı olacağı belirtildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı kaydedildi. İstanbul LGBTİ+ Komitesi, […]