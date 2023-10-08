Ahmet Taşgetiren: Netanyahu Türkiye’ye gelebilir mi?

Hamas’ın devam eden varlık mücadelesi çerçevesinde “Aksa Tufanı” ismiyle İsrail’e karşı başlattığı savaş Filistin’i yeniden en sıcak haliyle dünya gündemine taşıdı. İsrail pek çok yerden vuruldu.

Netanyahu derhal karşı saldırı başlattı. Hamas’ın elinde rehineler var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Tarafları itidalli olmaya davet etti.” Erdoğan en son New York’ta Netanyahu ile görüşmüş ve kendisini Türkiye’ye davet etmişti. İsrail, Arap dünyası yanında Türkiye ile de yakınlaşmaya çalışıyor, söz konusu ülkeler de İsrail’e sıcak davranıyordu.

Ve Filistin bütün dramatik boyutuyla geldi oturdu gündeme… Ne dersiniz Netanyahu Türkiye’ye gelebilir mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı