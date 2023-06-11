Ahmet Taşgetiren: Muhalefetin ekonomi kurmaylarından ses yok

Acaba muhalefet seçilseydi de ekonomide işler böyle mi gelişecekti? Yani ilk planda böyle döviz kurları, azgın boğanın, kapağı açılmış ağıldan burnundan soluyarak arenaya girmesi gibi serbest tırmanışa mı bırakılacaktı? Onunla birlikte zam kapakları da mı açılacaktı?

Halen muhalefetin ekonomi kurmaylarından ses soluk çıkmıyor. “Tam da böyle yapardık” gibi bir onaylama, ya da “Allah aşkına ne yapıyorsunuz?!”gibi bir isyan çığlığı duyulmuyor.

Tamam seçimi kaybettiler ama, hiç olmazsa “Bu yıkımda birisi sorumluluk üstlenmeli” gibi bir ses yükselmeli değil mi?

Ya da Mehmet Şimşek’in seçilmesi dahil, devreye sokulması beklenen ekonomi – politikanın artısı – eksisi üzerine bir değerlendirme olmalı değil mi?

Muhalefet seçimden önce “iktidara talip olmak için vardır” evet, ama seçimden sonra ülke için alternatif önermelerinin bitmesi gerekmiyor. Çıkın konuşun, bir şeyler söyleyin. “Şu doğru, şu yanlış” deyin. 25 milyon kişi de size oy verdi. Yani iktidarın söylemine güvenmedi. Şimdi, ekonominin rasyonel zemininde tüm toplum gibi size oy verenlerin de canı yanıyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı