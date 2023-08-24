Ahmet Taşgetiren: Milliyetçi bir blokun oluşmasına imkan var mı?

Bahçeli’den başlayarak MHP’den İyi Parti’ye yönelen ve arkasından Semih Yalçın üslubunca zıılgıtlar gelen “Hadi gel beraber yürüyelim” ya da “Eve dön” türü seslenişler “Milliyetçi bir siyasi blok” oluşumuna imkan verir mi?

Geçen gün CHP’deki gerilimlerin değerlendirildiği bir tv programında “Bizde partilerin içindeki çatışmalar partiler arasındaki çatışmalardan daha sert geçer” gibi bir değerlendirmeye rastladım. Dini ya da sol grupların iç çatışmaları da buna benzetildi. “Milliyetçi siyasi oluşumlar” bir yerde birbirini en hafif ifadeyle “yetersiz” görerek yeniden partileşiyor.

Sormak sanırım garip olmaz: MHP’nin Ak Parti ile birlikteliği mi daha reel İyi Parti ile yan yana gelmesi mi? Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan ile mi daha iyi anlaşır, Meral Akşener ile mi?

Son bur konu: Sokak ortasında bir cinayete kurban giden Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in iktidar ortağı MHP’den değil de İyi Parti’den siyasete atılması da anlamlı değil mi?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı