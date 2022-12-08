Ahmet Taşgetiren: MHP dili ülkede hakim dil haline geldi

Hoş Meclis çatısı altında Ak Partili milletvekilinin yumruklarının konuştuğu bir Türkiye’de Ak Parti tek başına iktidar olsaydı ne fark ederdi ki, diye sormak da mümkün. Ama bir dönem Ak Parti basbayağı demokratik hassasiyetleri olan bir yapıydı. Şimdi yumruklar konuşuyor.

MHP iktidar ortağı olmasa MHP’lilerin dili yine de böyle mi olurdu, ya da Ak Parti cenahı, MHP dili karşısında böyle sessiz mi kalırdı, bilmiyorum.

Ama MHP’nin iktidar ortağı olmasının MHP dilini ülkede hakim dil haline getirdiğini ve Ak Parti cenahını da ortağına karşı sessizleştirdiğini söylemek yanlış olmaz.

Üslup ne?

MHP liderinin kefaletine mazhar bir mafya lideri güncel bir siyasi – ekonomik tartışmada taraflardan birilerine “Köşeleriniz mezarlarınız olur” diyor mesela. Bu normal bir siyaset üslubu mu?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı