Ahmet Taşgetiren: Mehmet Şimşek’e ne gerek var?

Şimdi Mehmet Şimşek Ortodoks model mi uygulayacak Heterodoks model mi, bunlardan hangisinin ülke için daha uygun model olduğuna kim karar verecek ki?

Yani diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı, “Ekonomi yönetimi” konusunda dünyada hemen hemen tek lider olarak kendisini ortaya koyduğuna göre, geçmişi bırakalım, şu anda gelinen noktada “Mehmet Şimşek modeli”nin en doğru olduğuna inanıldıysa, bu modeli Mehmet Şimşek uygulasa ne, bizzat sayın Cumhurbaşkanı uygulasa ne?

Yoksa Mehmet Şimşek, uluslararası finans dünyası için Türkiye’deki herkesten daha fazla güven veren bir kişilik olmanın kredibilitesi yüzünden mi tercih ediliyor?

Bu da sıkıntılı bir durum. Ya Mehmet Şimşek’in getireceği yöntemler, uluslararası finans dünyasının işine geliyor da Türkiye’nin işine gelmiyorsa…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı