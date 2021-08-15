Ahmet Taşgetiren: Kimse laf dinlemiyor

Enflasyon laf dinlemiyor.
-Faiz oranları laf dinlemiyor.
-İşsizlik laf dinlemiyor.
Döviz fiyatları laf dinlemiyor.
-Orman yangınları laf dinlemiyor.
Sel baskınları laf dinlemiyor.
-Müsilaj laf dinlemiyor.
-Küresel ısınma laf dinlemiyor.
-Sınırlara yüzbinler halinde yığılan Afganlar laf dinlemiyor.
-Milli Eğitim Bakanları laf dinlemiyor.
-Tabii medyaya laf anlatılamıyor.
-Muhalefetin laftan anlamaması tabii.
Bir irade var, herkese laf anlatmayı önemseyen. Ama gariptir her yerde dökülmeler yaşanıyor.
Belki de lafın anlaşılmaması eşyanın tabiatına aykırı zorlamalar yüzünden oluyor. Suyu yokuş yukarı akıtamıyorsunuz. Olağan gelişmeyi zorluyorsunuz. Ekolojik dengeyi sarsıyorsunuz. Yer – gök kirleniyor.
Demem o ki lafı önce kendimize söylememiz ve ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyar hale gelmesi lazım. Kıyamete zorlamamak lazım evreni.