Ahmet Taşgetiren: İYİ Parti’nin yüzde 35 oyu olsaydı İstanbul’u almak için ittifak arayışında olmayacak mıydı?

“İyi Parti’nin yüzde 35 oyu olsaydı” mesela İstanbul’u almak için ittifak arayışında olmayacak mıydı?

Ya da şöyle düşünülse: Halen CHP’nin oyu yüzde 25 civarında, o İyi Parti ile ittifak arıyor, İyi Parti’nin oyu yüzde 25, CHP’ninki yüzde 10 olsaydı, CHP’nin yüzde 10’luk desteğini istemeyecek miydi?

Bunlar matematik….O yüzden de kimi İyi Partililer, liderlerini uyarmaya çalışıyorlar. Belli ki içerde Meral Hanımın can yanmışlığıyla beslenen “Zinhar” tavrını besleyenler de var.

İyi Parti’nin “İttifaksızlık” siyasetinin İyi Parti’nin kendisi dahil “muhalefete kaybettirmek” gibi bir sonucu olacağını herkes görüyor. Meral Hanım’ın bu “sıfır başarı” siyasetini neden benimsemiş olabileceği soruları tartışılıyor. Geçmişten örnekler sayılıyor. “Son andaki çıkışlar”a özel anlamlar yükleniyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı