Ahmet Taşgetiren: İsrail, Türkiye’nin tavrını nasıl okumuştur?

Şu anda Türkiye’nin bile orta yerde durmayı tercih ettiği bir durum söz konusu…

Sizce İsrail Türkiye’nin bu tavrını nasıl okumuştur?

Haaa, “Saldırıyı Hamas başlattı, Hamas saldırıyı başlatırken Türkiye’ye haber mi verdi?” vs… denebilir.

Ama herkes de biliyor ki, boğazı sıkılan bir Filistin, 1948’den beri geçen tüm 75 yılın her saniyesinin gerçeğidir. İsrail savaş manikası, her gün Filistin’i boğazladı.

Türkiye, Filistin davasına bir insanlık davası olarak sahip çıkmakta sonuna kadar haklıydı ve onun için “One minute” bedeli göze alınmış destansı bir tavırdı.

Dünya utansın. Bu, gözler önündeki canlı yayınlanan ölüme seyirci kalan dünya utansın.

Tabii bir de bir türlü olamayan “İslâm dünyası” var. İsrail, tıpkı Filistin topraklarını merhale merhale ele geçirişi ve hakimiyet alanını genişletişi gibi, bölgedeki İslâm ülkeleri ile kurduğu ilişkilerle bu “realiteye boyun eğdirdiği” bir iklim oluşturdu. İbrahim Anlaşmasının çerçevesine giren hangi İslâm ülkesi İsrail’le “Filistin”i konuştu?

Belki Türkiye istisnadır. Evet, Filistin bu iktidar öncesinde de Türkiye’nin hep gündeminde oldu.

Ama şimdiki zamanlar, İsrail’le “normalleşme” aradığımız zamanlar… Bir de Netanyahu Türkiye’ye gelirse var ya… Yine de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün Ak Parti grubunda söylediği “Devlet gibi davranmazsa örgüt muamelesi görür” sözünü Netanyahu’ya postalanmış bir mesaj olarak kaydedelim.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı