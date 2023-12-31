Ahmet Taşgetiren: İşin ana karar safhasında Erdoğan’ın olmadığını düşünmek akla ziyan bir yaklaşım olur

Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacaktı.. Maçı Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’da oynamayı kararlaştırdılar.

Niye Suudi Arabistan?

İlk ve herkesin kafasındaki soru bu.

Bir süredir Suudi Arabistan’ı yeni bir hale yola sokmaya çalışan ve medyaya çok konu olduğu için adı (MBS) harfleriyle kısaltılan Muhammed bin Selman’ın uluslararası futbol yıldızlarından Ronaldo vs’nin transferleri ve aylar süren festivalleriyle yaptığı “Yeni Suudi Arabistan” hamlesiyle bizim, bir kısmında “Para – yatırım” boyutu bulunan “Suudi açılımımız”a ya da “normalleşmemiz”e denk düşen bir iş miydi bu?

Normalde kararı Türkiye Futbol Federasyonu veya kulüpler veriyor gözükse de, işin ana karar safhasında Hükümetin, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olmadığını düşünmek akla ziyan bir yaklaşım olur.

Acaba Türk seyircilerin sınırlı katılabileceği bir maçta, Suudi Arabistan’lı seyircilerin stadyumu dolduracağı ve kulüplerin kasasına milyarlar akacağı mı hesap edilmiştir? Bir Avrupa ülkesinde, mesela Almanya’da olsaydı bu maç, herhalde gurbetçilerin ilgisiyle bu hesap çok daha gerçekçi sonuçlar verebilirdi? Yani kulüpler para kazansın düşüncesi, meteliğe kurşun sıkar bir halde olunsa bile anlaşılır bir gerekçe gibi görünmüyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı