Ahmet Taşgetiren: İlahiyatçılarımızdan Mehmet Şimşek’e ses yok

Faiz konusunda Kur’an hükmü ne diyor, şu an uygulanan ve “Nassa dayandırıldığı” iddia edilen ekonomi politikasının halka ödettiği bedel, “Ne yapalım Kur’an böyle diyorsa bu bedeli ödemek durumundayız” diye içe sindirilmesi gereken bir bedel midir? Yoksa “Yanlış politikaların bedeli Kur’an’a ödetilemez” diye itiraz edilecek bir durum mu vardır?

Ses var mı ilahiyatçılarımızdan, yok!

Şimdi geldi Mehmet Şimşek, “Türkiye’nin rasyonel zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” dedi. Bu cümlede herkes “Rasyonel”in altını çiziyor ve ondan da “Faizi yükseltme”yi anlıyor. Yani en azından bugünkü şartlarda “Aklın gereği faizi yükseltmek” demek oluyor.

Aslında herkes “Sıfır faizli” bir ekonominin çok daha sıhhatli olduğunda şüphe duymuyor. Ama ekonomi kimi hastalıklar içine sürüklenmişse, faizin kendini dayatacağını da kimse reddedemiyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı