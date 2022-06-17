Ahmet Taşgetiren: İktidarın ‘aidiyet’ kozu ters tepebilir

Erdoğan’ın sözlerinde “kökeni – meşrebi” diye altı çizilen şeyler, muhtemelen Kılıçdaroğlu’nun Kürt – Alevi aidiyetine işaret ediyor.

“Seni savunuruz” ifadesi ifadesi, gerçek bir insani duyarlılığı mı yansıtıyor yoksa, “Senin aidiyet diye bir zaafın var” iması mı içeriyor, düşünmeye değer.

6’lı yapı Kılıçdaroğlu’nu aday gösterir mi göstermez mi henüz bilinmiyor.

Ancak seçimler için şöyle bir soru önemli hale gelmiştir diye düşünüyorum:

-Şu anın Türkiyesi’nde halk için en önemli tercih sebebi aidiyetler midir, yoksa her gün daha taşınmaz hale gelen hayat şartları mıdır?

Ben, iktidarın seçimlerde “Aidiyet” kozunu kullanmasının ters bile tepeceği ve çok kötü bir şekilde “muhafazakarlık” aidiyeti için de yaralayıcı olacağı kanaatindeyim.

İnsanlar o kadar bunalmış durumdalar ki, hayat şartlarından başka alanlara kaymış tartışmalarına “Alın başınıza çalın” tepkisini bile verebilirler.

İktidar Türkiye’yi, halkın yaşadığı daralmayı, bunalmayı, boğulmayı okumakta zorlanıyor. Erdoğan da Bahçeli de hayatın içinde değil. Arabalarına benzin – mazot doldurmuyorlar, ev kirası vermiyorlar, market alışverişi yapmıyorlar, toplu taşımaya binmiyorlar. Hayat mı bu?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı