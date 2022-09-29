Ahmet Taşgetiren: İktidar, Sedat Peker’in susturulması için seferber oldu

Herkes Sedat Peker’in sütten çıkmış ak kaşık olmadığını biliyor. Kendisi de bunu ifade ediyor zaten. Devletin bilgisi dahilinde yaptığı işler var. Meydanlarda söylenen “Kan banyosu yaptıracağız” sözlerini devlet bilmiyor olabilir mi? Zaten “Suç örgütü lideri” diye tanımlanıyor. Ama bir dönem meydan meydan dillendirilen tehditleri iktidar politikaları açısından işe yaramış!

Bir süredir Sedat Peker sakıncalı kişi haline geldi. Ne zaman oldu bu? İçişleri Bakanı’ndan başlayıp iktidarın farklı katmanlarına ilişkin iddialar dile getirildiğinden beri.

İç – dış politik hamlelere bakılırsa iktidarın önünde bir “Peker sorunu” bulunduğu açık. Peker Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nde. Türkiye’nin BAE ile ilişkileri kötüyken Sedat Peker orada rahat video çekimleri yapabiliyordu. İktidar BAE ile ilişkileri düzeltti, 15 Temmuz’a ilişkin bütün suçlamalar unutulmaya terkedildi. Düzeltmenin “BAE’den gelecek para gibi” başka sonuçları var mı bilinmez ama, en etkin sonucunun Sedat Peker’i susturmak olduğu açık. Önce video çekimleri yasaklandı, şimdi de tüm paylaşımlarına son verildi. Hakkında kırmızı bülten var, muhtemel ki yakında sınırdışı edilecek…. Basın danışmanı diye bilinen Emre Olur Arnavutluk’ta yakalandı, getirildi ve tutuklandı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı