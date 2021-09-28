Ahmet Taşgetiren: Hayreddin Hocama saygımı kaybetmek istemem

Hayreddin Hocama saygımı kaybetmek istemem.

Ama bu, farklı düşündüğüm şeyleri ifade etmeme mani değil.

İktidarla alakalı duruşunu problemli bulduğumu belirtmeliyim.

Problem şurada ki, açıkladığı fikirler “Dinin görüşü” olarak algılanıyor, iktidarı savunma konumu da, dini iktidarın yedeğine koyuyormuş algısına yol açıyor. Bu da, iktidarla beraber dinin yıpranmasına yol açıyor. Siyasi iktidarın açık yanlışlarına da meşruiyet kılıfı giydiren bir din algısının genç beyinlerde nasıl bir tahribata yol açacağını Hayreddin Hocanın görmeyeceğini düşünemiyorum. Neden bunun farkında değilmiş göründüğünü de anlayabiliyor değilim.

Hayreddin Hoca ya da benzeri hocalarımız, şeyhlerimiz vs. kalkıp “Memlekette yaygın adaletsizlik var, devlet malı çarçur ediliyor, insanlar korkunç bir geçim zorluğu yaşıyorlar, birilerine haksız kazanç sağlanıyor, eğitimde şu yanlışlar yapılıyor, muhafazakar bir iktidarın yanlışları insanların dine bakışını olumsuz etkiliyor vs.” deseler, yani doğruları söyleseler, yanlışları söylemek için uygun üslup bulsalar daha iyi olmaz mı? Belki iktidarın daha sağlıklı hareket etmesine imkan sağlanmaz mı? Böyle bütüncül bir tarzda iktidarı onaylayan bir Hocalar – Şeyhler dünyasının İslam’a ödettiği bedel üzerinde azıcık düşünmek gerekmiyor mu?

Ben derim ki, toplumda bıçağın kemiğe çoktan dayandığı insan grupları var. Onları görmek gerekiyor.

Durduğunuz yer “Din adına” gibi bir nitelik taşıyorsa, yani sanki dini bağlayan bir duruş sergilediğiniz düşünülüyorsa, daha seçici olmak durumundasınız diye düşünüyorum.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı