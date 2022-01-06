Ahmet Taşgetiren: ‘Geçmiş’ ve ‘Bugün’ değerlendirmesi yapılmasında yarar var

Bence orada bir “Geçmiş” ve “Bugün” değerlendirmesi yapılmasında yarar var. “Ortak akıl” ve “Doğru kadro kurma” zamanları, ekonominin “Ehil kadrolar”a emanet edildiği zamanlar, “Biz çözdük”ün Babacan ayağı mesela, Dış Politikanın yapısı, orada Gül ve Davutoğlu katkısı mesela… “Biz”in içi dün nasıl doluyordu bugün nasıl doluyor? 2013’lerde 12 bin 500 dolar olan fert başına milli gelir bugün 8 binlerde, o gün 4-5 lira olan Dolar bugün -20 Aralık gecesinden sonra bile- 13’lerde, o gün 7-8 olan enflasyon bugün 38’lerde…. Peki ne oldu 2013’ten sonra ki bunlar böyle oldu?

Açık olan şu ki, ekonomi iyi gitmiyor. Ve ekonomi ekonomiden ibaret değil. Bütün bir yönetim akışı buraya getirdi ülkeyi. Hala önemli bir toplumsal karşılığı var Tayyip Erdoğan markasının… Belki onun bile “Ne hatırına?” olduğuna yeniden bakmak lazım. O hatırla Türkiye’nin hatırı karşı karşıya gelmesin, o hatır dahil her şeye yazık olur.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı