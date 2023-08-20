Ahmet Taşgetiren: Erdoğan’ın büyük ukdesi

14-28 Mayıs seçimleri hem Cumhurbaşkanlığında hem Meclis’te muhalefetin bozgunu oldu. Nitekim muhalefet hala seçim şokunu atlatabilmiş değil. Hem partiler hem ittifak ilişkileri deyim yerindeyse kıvranıyor.

Acaba 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kadar toparlanıp, hiç olmazsa yerelde 14-28 Mayıs’ın rövanşını alabilecek mi?

14 – 28 Mayıs Cumhur İttifakı’na ve tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, bir hayli zorlanarak da olsa, iktidar kapısını açtı.

Ama Erdoğan’ın, önünde çok çetin bir yerel hesaplaşma bulunduğunu, daha seçim gecesi ve üstelik kendisi için sembolik değeri olan Kısıklı’da seçmenlerine İstanbul – Üsküdar hatırlatmasından anlıyoruz.

Acaba yerel seçim kaygısını muhalefet mi daha çok taşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan mı (İktidar demiyorum, dikkatinizi çekerim) diye sorulursa ben Erdoğan derim.

Yerel seçimler ukdedir Erdoğan’ın içinde, İstanbul büyük ukdedir.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı