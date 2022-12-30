Ahmet Taşgetiren: Erdoğan tüm tuşlara birlikte basıyor

Başlığa “Bütün tuşlara basmak” ifadesini koydum. Ekşi Sözlük’te, bu ifade ile ilgili “Güncel Türk siyasetinin özeti” ve “yeni dönem AKP politikası” paylaşımları yapılmış. Ben baktığımda “Sayın Erdoğan tüm tuşlara birlikte basıyor” diye düşünüyorum. Bu 2019 yerel seçimlerde böyleydi, bugün de böyle görünüyor.

İnsan, çözümsüz kaldığında basar tüm tuşlara. Onun bir çare olmadığını bile bile basar. Ama çözümsüz kalma duygusu karabasan gibi çökmüştür üzerine.

Mesela, 2019’da seçimleri iptal ettirmek, dramatik bir girişimdi. Uyaran olmadı mı, uyaran oldu ise bile 16 binlik bir yenilgi içe sindirilemedi mi, “”Bunda bir yanlışlık var, siz meydanlara çıktınız, İstanbul böyle vefasız olamaz, yeniden girelim seçimlere, mutlaka kazanırız” diyenler daha etkili mi oldu, “hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu” ve seçimlere yeniden gidildi. “Bütün tuşlara basılmıştı” ve ardından 800 binlik hezimet geldi. İstanbul ile birlikte Ankara da gitti, Antalya, Adana vs… de gitti.

Bugüne gelelim. İstanbul’da yapılanların siyasi akıl ile izahı mümkün mü? Muhalefet alanını boğmak için Yargının yeniden devreye sokulması, üstelik kendi yaşadığınız dramatik hikayenin nerede ise birebir yaşanması ama bu defa siyaseti tanzim işinin bizzat sahneye konuyor olması işlerin çok da siyasi basiretle düzenlendiğini mi gösteriyor?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı