Ahmet Taşgetiren: CHP’de Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden mi var?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Vatanı satanlarla kavga edeceğiz, ya bana katılın ya da şu anda yolumdan çekilin!” demişti önce, son olarak da İzmir’de “Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum” çıkışını yaptı.

6’lı masadan bir “Ortak aday” beklentisi vardı, Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışı, “Adaylıkta son hamle” gibi okundu. Partisinden apaçık destek istiyordu işte. Hem de karşısına çıkacakları bin pişman edecek tonda.

Ben bir garip durum görüyorum ortada.

Şimdi bakıyoruz, Masa’nın diğer üyeleri “Adaylık”tan sorulduğunda “O konuyu zinhar konuşmadık”tan başka bir şey söylemiyorlar. Hatta mesela Ali Babacan, en yakın arkadaşlarına “Siz aranızda bile konuşmayın” tavsiyesinde bulunuyormuş. Davutoğlu, Karamollaoğlu ve Uysal da öyle.

Peki ama sayın Kılıçdaroğlu uzunca bir süredir “Adaylık” çalışması yapmıyor mu? Son sözlerinden herkesin “Artık Kılıçdaroğlu’dan başkası olmaz” anlamı çıkarması neden? Ya da Kılıçdaroğlu’nun partilileri çağırdığı şey ne? Acaba partide Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz eden mi var?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı