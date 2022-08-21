Ahmet Taşgetiren: Cemil Çiçek’e göre siyasetçilerden dolayı ülke bedel ödüyor

Cemil Bey, siyasette sehiv secdesi olmadığını bilmek gerektiğinin altını çiziyor. Ona göre ülke bedel ödüyor siyasetçilerin yapmaları gerekeni yapmamalarından ya da yapmamaları gerekeni yapmalarından dolayı…

Dış politikada yaşananları örnek göstererek söylüyor bütün bunları.

-Suudi Arabistan’la yaşanan ne, diye soruyor.

-Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan ne, diye soruyor.

-İsrail ile yaşanan ne, diye soruyor.

-Mısır ile yaşanan ne, diye soruyor.

Ve son olarak

-Suriye ile yaşanan ne, demeye getiriyor.

-Ne söyledik, neler söylemedik, bugün her biri ile ilişki geliştirmek için çaba sarfeder haldeyiz.

Cemil Bey, bu süreçleri yöneten iradelerin duygu dünyasındaki beklentilerle hayatın gerçekleri arasındaki derin farklara işaret ediyor.

-Ne olacak, diye soruyorum.

-Öncelikle içeriyi düzeltmek lazım, diyor. Ekonomiyi düzeltmek lazım, iç barışı sağlamak lazım.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı