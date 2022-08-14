Ahmet Taşgetiren: Cemevi ziyareti jestten öte bir anlam taşır mı?

İşin siyasi yönü çok net değil.

Peki Cumhurbaşkanı’nın Cemevi ziyareti “Alevilerin beklentileri” açısından jestten öte bir anlam taşır mı?

Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o beklentilere sıcak yaklaştığı kanaatinde değilim. Orada da sanırım “Hocaların uyarısı” etkilidir. Belki bir miktar uluslararası hesaplara ilişkin milli güvenlik değerlendirmeleri vardır.

Alevi camiada bir damar, keskin bir yorumu sürdürüyor. Orada mezhep ve değer savunması duyarlılığından öte bir duruş var. O kesimle iktidarın iletişimi de zor gözüküyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı