Ahmet Taşgetiren: ‘Bu adam Kürt değil’ sözünü bir cumhurbaşkanı neden söyler?

“Şu anda Edirne Cezaevi’nde olan zatın Kürtlükle alakası var mı, yok, bu adam Kürt değil.”

Ne bu?

“Bir ülkenin Cumhurbaşkanı cezaevinde bulunan bir kişiyi böyle hedef alır mı?” gibi bir yaklaşımı artık geçtik. Çünkü sayın Cumhurbaşkanı o sınırı geçti. Daha önce de “Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek” gibi garip bir söz sarfetmişti.

“Bu adam Kürt değil” sözünü bir Cumhurbaşkanı neden söyler? Selahattin Demirtaş’ın Zaza olduğu biliniyor. Bölgede Kürtler var, Zaza’lar var, başka Kürt kolları da var.

Cumhurbaşkanı bu sözü, karşısında toplanan insanlara söylüyor. Muhtemel ki o insanların tamamının “Kürtler”den oluştuğunu, Kürtler ile mesela Zazalar arasında ayrılık – gayrılık bulunduğunu, Demirtaş’ı Kürtler’den tecrit ederse, toplumsal karşılığını da sarsacağını hesap etmiş bulunuyor.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı