Ahmet Taşgetiren: ’Bir ev bir araba’ bir kesim için hayal dünyasına havale edildi

Küçük şehirlerle büyük şehirlerin ekonomisi aynı şekilde dönmüyor. Bugün büyük şehirler kamu görevlileri için “mahrumiyet bölgesi” haline gelmiş durumda. Sadece evden işe yol parası büyük şehrin dayanılması güç şartlarından birisi durumunda. Çocukların eğitim durumuna göre ev seçmek ayrı bir yük.

Gerçekten ne yapılacak? Yakın zamanda konut açığını kapatmak da mümkün gözükmüyor. Ev sahibi olabilmek çok uzaklara düşmüş durumda.

Büyük şehirlerin ekonomisi diye bir gündem üzerinde devletin de, tüm ekonomi çevrelerinin de mesai sarfetmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. “Bir ev bir araba” epeyce bir kesim için hayal dünyasına havale edilmiş durumda. Ama hiç olmazsa “kiracılık”ta boğulma duygusu yaşanmasa…

Ahmet Taşgetiren’in yazısı