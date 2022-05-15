Ahmet Taşgetiren: Bilen bilir, bu iş bumerang gibidir

Şu an “Güçlülerin hukuku” denecek bu süreci yaşıyor hukuk dünyası. Bu da geçecek. Ve ardından değerlendirmeler yapılacak. Bilen biliyor ki, bu iş bumerang gibidir. Sizin getirdiğiniz hukuk yapısı size karşı uygulanır. Sizin silahınız sizi vurur. Ve denir ki: Sizin yönteminizi, hukuk mantığınızı uyguluyoruz. Bunu ancak dünyaya kazık çaktığını ya da iktidardan hiç gitmeyeceğini düşünenler dikkate almaz. Bakın içerden sesli – sessiz uyarılar yapılıyor. Bence onları dinlemekte yarar var.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı