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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Taşgetiren: Belki de Temel beyin yaklaşımını cumhurbaşkanı benimsemeli

Belki de Temel Bey’in “herkesle görüşebilme” yaklaşımını sayın Cumhurbaşkanının bizzat kendisi benimsemeli. “Cumhur”un Başkanı” olmak bunu gerektirir. Herkese söyleyeceği bir şey olmalı, herkesle paylaşacağı bir şey olmalı, toplumun şu veya bu kesiminden kopmamalı, hele onlarla siyaseten bir tür savaş dili kullanmamalı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı


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İlaç krizi: Antibiyotik, öksürük şurubu, en basit damlalar bile bulunamıyor

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Ali Fuat Gül, ilaç krizinin giderek daha büyüdüğünü söyledi ve ekledi: “Şeker ilaçları, hipertansiyon ilaçları, çocuk öksürük şurupları, soğuk algınlığı ilaçları, antibiyotikler dahil hiçbiri şu an yok. En basit burun damlaları ve spreyleri de artık yoka girmeye başladı.”

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, 1.642,08 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Reuters indirdi Bloomberg kaldırdı: Evergrande krizi sonrası BTC yara sarıyor

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande’nin ekimde vadesi geldiği halde ödeyemediği dış borç tahvilleri nedeniyle resmi olarak temerrüde düştüğü haberi kripto para piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Reuters kaynaklı habere, Bloomberg’den farklı bir servis gelince Bitcoin bugün yeniden toparlanma sürecine girdi.