Ahmet Taşgetiren: Belki de Temel beyin yaklaşımını cumhurbaşkanı benimsemeli

Belki de Temel Bey’in “herkesle görüşebilme” yaklaşımını sayın Cumhurbaşkanının bizzat kendisi benimsemeli. “Cumhur”un Başkanı” olmak bunu gerektirir. Herkese söyleyeceği bir şey olmalı, herkesle paylaşacağı bir şey olmalı, toplumun şu veya bu kesiminden kopmamalı, hele onlarla siyaseten bir tür savaş dili kullanmamalı.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı