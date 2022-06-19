Ahmet Taşgetiren: AK Parti yönetiminde Arınç’ı dinleyecek bir makam kaldı mı?

En son olarak iş “Kral çıplak”a geldi. Arınç tam da Erdoğan’ı hedef alarak mı “Kral çıplak” dedi, yoksa, genel gidişat için mi söyledi, tartışılabilir.

Ak Parti yönetiminde Arınç’ı dinleyecek bir makam kaldı mı, bilmiyorum.

Tayyip Erdoğan, o kadar idealize edildi ki, eleştirilerin ona zor uzanacağını düşünüyorum. Aslında bizim kültür kodlarımızda bu tarz idealizasyonlara en önce ona hedef olanlar karşı çıkmalı.

Arınç zor bir işi yaptı.

Söz konusu anekdotta bir çocuk Kral’ın sokaklarda kendisini giyinik zannettiği halde çıplak olarak dolaşmasını önlemiş olur.

Bence Arınç’ın değerlendirmelerinden yararlanılmalı. Başta ismini saydığım kişilere de “Arınç bizi böyle görüyor siz nasıl görüyorsunuz?” diye sorulmalı. Soranlar ve aldıkları cevaptan ders alanlar kazanacaktır. Ülke de öyle kazanacaktır.

Ahmet Taşgetiren’in yazısı