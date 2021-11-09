Ahmet Taşgetiren: AK Parti, kendi elini-ayağını bağlamış durumda

MHP’li bir Cumhur İttifakı’nın Kürt seçmenle iletişimi o kadar zor ki. MHP’siz bir Cumhur İttifakı öylesine imkansız ki. Ak Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kendi elini – ayağını bağlamış durumda. Üstelik, Cumhurbaşkanı’na verilen olağanüstü yetkilerin başkaları tarafından kullanılma riski de gelip oturmuş bulunuyor yüreklere… Çok yazık.
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