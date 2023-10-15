Ahmet Taşgetiren: Acaba Hamas böyle bir ihtimali dikkate almış mıdır?

-Evet, ilk hamleyi Hamas başlatmış ve “ortaya kibirden gözü dönmüş İsrail’i gafil avlamak” gibi bir görünüm çıkmıştır. Şu anda ise ister gökten yağdırdığı bombalarla ister başlatılan kara harekâtı ile yerle bir edilen Gazze gerçeği vardır. Rakamlar her saat yükseliyor…. Yazımı yazarken 2000’li rakamlar konuşuluyordu Gazze kurbanları için… Tabii ki çocuk, genç – yaşlı, kadın – erkek ayırt etmeksizin. Vahşet öyle yürür çünkü…. İsrail “İntikam” sözcüğüne bağladı her şeyi ve gözü dönmüş bir şekilde ilerliyor.

Amerika – Avrupa o gözü dönmüşlüğün hınk deyicisi… Uçak gemileri gönderiyorlar… Soru şu: Hamas, işin o ilk hamle ile biteceğini mi düşünmüştür, ardından böyle bir bela geleceğini hesap etmiş midir? Ondan sonrası sadece İsrail’in Gazze’ye yönelik hunharlığınıa karşı dünyanın ilgisini çekmekten mi ibaret olacaktır? Böyle bir ilgi Gazze’yi, o bombalar altında can veren çocukları kurtarmaya yetecek midir? “Ya dünya İsrail’in arkasında hizalanırsa….” gibi bir ihtimal hiç akla gelmemiş midir?

-Yoksa “Bir kere biz fitili ateşleyelim, bu toprakların İsrail’in mezarı olacağı vadedilmiştir” gibi, içinde Mehdi ve Deccal rivayetlerinin de bulunduğu bir kanaatle mi hareket edilmektedir? O vaadin vaktinin tam da bu vakit olduğuna ve bu işe karar verecek olanların da Gazze’yi yöneten bir grup olduğuna mı inanılmıştır?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı