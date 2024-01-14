Ahmet Taşgetiren: 12 Şehit verdiğimiz günlerden bu yana başka şehit verilmemesi için ne yapıldı geçici üs bölgelerinde?

Her şehide bir anne yüreğiyle bakmalı, bir kardeş, bacı, baba, eş yüreğiyle…

Piyade sözleşmeli er, piyade üsteğmen, piyade uzman çavuş…

Sıvasız evlerini görürüz yakında bazılarının…Daha önce öyle bir evin fotoğrafı yansımıştı medyaya da, devletimiz o baba evini tamir edeceğini açıklamıştı! Dünkü haber de şu:

“Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in acı haberi, Kahramanmaraş’taki anne ve babasına ulaştı. Ailenin evinin 6 Şubat’taki depremlerde yıkıldığı, şehidin annesi Ümmihani ile babası Ali Özdemir çiftinin, yaşadıkları konteyneri ısıtamadıkları için çadırda kaldıkları öğrenildi. Çiftin kaldığı çadıra acı haber sonrası 10 adet ısıtıcı bırakıldığı görüldü.”

Yöneticilerimiz, şehit babaların sıvasız evlerinin tamiri gibi, deprem bölgesindeki insanların ısıtıcı ihtiyacını da böyle şehit aileleri gündeme gelince görüyor demek ki…

20 gün önceydi, yine Kuzey Irak’ta, yine baraka ve çadır şeklindeki “geçici üs bölgesi”nde, yine yoğun kış şartları sebebiyle iki gün içinde (22-23 aralık) 6 ve 6 olmak üzere 12 şehit vermiştik

Onlar da ya sözleşmeli erdi ya uzman çavuş…

İsimleri sıralanmıştı peş peşe… Bir isim hatırlayan var mı o şehitler listesinden? Gidin bakın annelerin yüreğinde korun sıcaklığı hâlâ yakmaya devam etmektedir. Yıllarca da o kor sönmez…

TBMM’de partiler ortak bildiri yayınlamıştı terörü lânetleyen… Bir de CHP farklı bildiri yayınladı diye bildiri kavgası vermiştik siyaset meydanında… Bir de CHP’yi kınamıştık ortak bildiriye imza atmayıp, ayrı bildiride “şu işin sebeplerini ve sorumlularını araştıralım” dediği için…

Şimdi verdiğimiz 9 şehit de hâlâ derme çatma çadır ve barakalardan oluştuğu ifade edilen “Geçici üs bölgesi”nde, MSB’nin açıklamasına bakılırsa teröristler yine ağır kış şartlarından istifade ederek saldırmışlar evlatlarımıza…

12 Şehit verdiğimiz günlerden bu yana başka şehit verilmemesi için ne yapıldı geçici üs bölgelerinde?

Ahmet Taşgetiren’in yazısı