Ahmet Tan: Şimdi sıra Taliban’la uzlaşmaya geldi

Eğri oturup doğru konuşalım. Tarihimizin en uzlaşmacı, en barışçı lideri Reyiz’dir..

İtibar stokunu tehlikeye atarak en kanlı, en rezil örgütlerle bile diyalog kurmaya çalışmıştır. FETÖ ile “kaderimse razıyım” diyerek işbirliği yapmıştır. PKK’ye içi kanaya kanaya şans tanımıştır.

IŞİD’e bile başlangıçta sırt çevirmemiştir. Şimdi sıra Taliban’la uzlaşmaya geldi.

Zaten “onların inancıyla ilgili ters bir yanımız yoktur.”

Taliban malum, talebenin çoğulu; talep eden, isteyen demek.

Tayyiban ise güzellikler hoşluklar demek olsa gerek; tekili Tayyip olduğuna göre.

Hem kafiye hem de siyasi meşrepleri Taliban ile Tayyiban’ın yolu kesişmiş görünüyor. (Kursakta kalmış, BOP Eşbaşkanlığı; bu kez Orta Asya’da gerçekleşebilir. Neden olmasın?)

ABD Dışışleri Bakanı Anthony Blinken “Ortaklarımız Katar ve Türkiye ile başkentin ayağa kalkması ve Kâbil Havaalanı’nın yeniden açılması için yakın çalıştıklarını” ilan etti bile.

Bu demektir ki, yerli milli “Beşli Çete Deplasman”a çıkıyor..

Ahmet Tan’ın yazısı