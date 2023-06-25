Ahmet Tan: Ekrem İmamoğlu’na açık mektup

(…) Bu saatten sonra CHP yeni bir aday bulamaz. Hele senin gücüne yaklaşabilecek bir başka aday hiç bulamaz. CHP liderlik koltuğuna oturmanın en güvenli yolu, İstanbul’u bir kez daha açık ara kazanmaktır.

Mart ayındaki seçime kilitlenmek tek hedefin olmalıdır. Hele belediye meclisinde çoğunluğu da kazanarak başkan olursan, CHP liderliği için de daha yukarısı için de yolun açılacaktır.

Bu hır gür arasında kurultaydan ancak çıksa çıksa Kılıçdaroğlu’nun halefi bir “genel başkan” çıkabilir. Oysa hem CHP’nin hem ülkenin kurtuluşu için Türkiye’ye artık “lider” gerekiyor.

Eğer parti içi bir mücadele ile vakit kaybedersen, CHP bir başka adayla seçime gitmek zorunda kalır da İstanbul kaybedilirse, siyasi geleceğin sıfırlanır. Kendine de İstanbul’a da yazık edersin.

Ahmet Tan’ın yazısı