Ahmet Tan: Çok şükür yasalarımız ‘cumhurbaşkanına kulak asmamayı’ suç saymıyor

Genel başkan aynı zamanda başkomutan; emekli teğmenin sesini “Emir demiri keser!” tonunda anında kesiverdi:

“Olmaz. Bu işin kariyeri, çocuk doğurmak! Sayıları artırmak lazım. Çocuk çok önemli. Bak PKK’nın 5 tane 10 tane 15 tane var…”

Dedik ya, liderler geyik yapmaz, yani yararsız konuşmaz.

Konuşursa da mutlaka birine yararı olur.

Oldu da.

Hep Kemal Bey pas verecek değil ya, bu defa pası Tayyip Bey verdi:

HDP Şanlıurfa Mv. Ömer Öcalan da (evet yeğeni) “PKK’nın 5 tane, 10 tane 15 tane çocuğu olup olmadığının incelenmesi için TBMM Başkanlığı’na Meclis Araştırma Önergesi” verdi.

TBMM şimdi dağlarda hamile PKK’li terörist mi arayacak?!

Eyy TDK neymiş?

Demek ki “geyik muhabbeti” o kadar da yararsız değilmiş.

Cumhurbaşkanına hakaret ve iftiranın 4 yıla kadar hapis cezası var. (TCK 299)

Ama çok şükür yasalarımız “cumhurbaşkanına kulak asmamayı” suç saymıyor.

Özellikle camdan okumadığı, içinden geldiği gibi, ayaküstü sarfettiği laflara kafayı takmamak gerekiyor..

Ama ne yazık ki..

Memuru, işçisi, işsizi, emeklisi, kadını ve erkeğiyle halkımız kendisinin her söylediğini ciddiye alıp üzüm üzüm üzülüyor!..

Oysa konuştuklarına değil, yaptıklarına bakıp üzüldüğümüzle yetinmeliyiz.

Fazlası ona da haksızlık, bize de..

Ahmet Tan’ın yazısı