Ahmet Takan: Şimdi size kulisin en kralını yazsam ne yazar

Şimdi, sizlere kulisin en kralını, haberin en babasını yazsam ne yazar!..

Suç örgütü lideri Sedat Peker, 16 yıl boyunca Bank Asya yöneticiliği yaptıktan sonra AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından SPK Başkanlığına getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun sermaye artırımı yapmak isteyen iş adamlarından aldığı rüşvetlerle 180 milyon dolar sermaye yaptığını ve beş yıldızlı bir otelinin olduğunu iddia etti…

Tık yok!..

Süresiz adli tatildeyiz!.. Nöbetçi savcılarda, nöbet yerlerinde değiller herhalde… İhtiyaç görmeye gitmiş olabilirler!.. (Gülşen için ihtiyaç molasına ara vermiş olabilirler)

Ahmet Takan’ın yazısı