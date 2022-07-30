Ahmet Takan: Senaryoların sonu gelmiyor!

Senaryoların sonu gelmiyor!..

Cumhurbaşkanı adayları… Seçim tarihi… Kabine revizyonu…

Başkentin siyasi kulislerinde dur durak yok…

Erken seçim tarihi ve Cumhurbaşkanı adaylığı… Sarayda, “Seçim Mayıs’ta” diyenler var, “Çok sıkışırsak seçim tarihini 1 yıl erteleriz” diyenler var… Bu söylentiler, siyaset kulislerinin de tartışma konusu. Sizlere uçuk gelebilir ama içerdeki çatırtıları, kapışmaları ve hizipleşmeleri iyi takip ettiğim için duyduğum şu son senaryoyu (AKP içinden) ciddiye aldım ve sizlere aktarma ihtiyacı hissettim;

“Tayyip Erdoğan AKP Genel Başkanı olarak seçimlere İstanbul milletvekili adayı olarak girebilir. AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı da Hulusi Akar” olur.

Burası Türkiye… Olur mu olur!.. Ve hatta Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olmamaya karar verirse Hulusi Akar değil de bir başka isimde aday gösterilebilir…

Ahmet Takan’ın yazısı