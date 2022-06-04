Ahmet Takan: Seçim güvenliği…

Altılı masada oluşturulan seçim güvenliği komisyonu 6 Haziran Pazartesi günü, basın açıklaması yaparak yol haritasını ilan edecek.

Komisyonun gündeminde olan yol haritasını kısaca şöyle özetleyebilirim:

-Partilerin seçim günü hem bireysel hem ortak örtüşen çalışmaların oluşturulması.

-Seçim günü sandık başı görev yapacak olan görevlilerin tespiti, eğitimleri, müşahitlerin tespiti ve oluşturulması.

-Seçmen kütüklerinin askıda liste öncesi sağlıklı incelenmesi, seçmen değişimi, yabancı seçmenin anormal artışı, vefat eden ama düşmemiş seçmenler üzerinde inceleme yapılması.

-Seçim günü gerekli hukukçuların görev alması.

-Her partinin seçim öncesi, günü ve sonrası bireysel hazırlıklarıyla birlikte ortaklaşa bilgi paylaşımı.

Ahmet Takan’ın yazısı