Ahmet Takan: Seçim güvenliği…

Altılı masada oluşturulan seçim güvenliği komisyonu 6 Haziran Pazartesi günü, basın açıklaması yaparak yol haritasını ilan edecek.
Komisyonun gündeminde olan yol haritasını kısaca şöyle özetleyebilirim:
-Partilerin seçim günü hem bireysel hem ortak örtüşen çalışmaların oluşturulması.
-Seçim günü sandık başı görev yapacak olan görevlilerin tespiti, eğitimleri, müşahitlerin tespiti ve oluşturulması.
-Seçmen kütüklerinin askıda liste öncesi sağlıklı incelenmesi, seçmen değişimi, yabancı seçmenin anormal artışı, vefat eden ama düşmemiş seçmenler üzerinde inceleme yapılması.
-Seçim günü gerekli hukukçuların görev alması.
-Her partinin seçim öncesi, günü ve sonrası bireysel hazırlıklarıyla birlikte ortaklaşa bilgi paylaşımı.