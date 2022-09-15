Ahmet Takan: Erdoğan’ın yaklaşan seçimi ‘hayaller satarak’ kazanması olası değil

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyası’ olarak açıkladığı proje… Seçim için gayet güzel cilalanmış ama akıbeti meçhul (vatandaş açısından) proje…

Sadece ve sadece ‘bir seçim yatırımı’ olan, hiç bir zaman gerçekleşmeyecek böylesine dev konut yatırımında gerçekten bir konut sahibi olabilmek için, ihtiyacı olan bir ailenin evine her ay en azından 10 bin lira NET para giriyor olması gerek.

Peki, tüm bu koşulları taşıyan kaç tane aile var dersiniz İstanbul’da? Türkiye’de? Peki, 18-30 yaş aralığında kaç genç böylesine bir kampanyadan konut sahibi olabilir?

Her şey açıkça görünüyor “Dağ fare doğuracak”, Türkiye’de gerçekten yoksul ve ihtiyaç içindeki halka seslenmeyen projelerle AKP ve Sayın Erdoğan’ın yaklaşan seçimi ‘hayaller satarak’ kazanmaları olası değil.

Ahmet Takan’ın yazısı